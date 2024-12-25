Раскрыта обещанная исполнителям теракта в Подмосковье сумма

СК: задержанным за попытку теракта в Подмосковье пообещали 1 млн рублей

Стало известно о связи планировавших теракт в Подмосковье и мошенников с Украины

Начало событий в новости Стало известно о связи планировавших теракт в Подмосковье и мошенников с Украины

Злоумышленникам, задержанным за попытку теракта в Московской области, пообещали заплатить не менее одного миллиона рублей. Сумму «Ленте.ру» раскрыл старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

По данным СК, исполнителей из числа жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей подыскали через мессенджер. Они должны были заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, которое бы сдетонировало при движении.

Семерых злоумышленников задержали с поличным — им всем уже предъявлены обвинения. Трое из них оказались несовершеннолетними.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, теракт был задуман украинскими спецслужбами.

