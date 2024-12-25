Спецпосланник Трампа отреагировал на ракетный удар по Украине

Посланник Трампа по Украине Келлог: США полны решимости принести в регион мир

Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал ракетный удар России по украинским объектам и заявил о желании Вашингтона принести в регион мир. Его слова передает The Hill.

«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более, чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — отметил Келлог.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее отказался от выдвинутой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном инициативы о рождественском перемирии. Он объяснил это тем, что политику якобы никто не давал полномочий на переговоры между Россией и Украиной.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона саботировала рождественское перемирие, предложенное премьер-министром Венгрии. Российский лидер напомнил, что Зеленский уже срывал все попытки урегулирования, предложенные турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.