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04:31, 25 декабря 2024Бывший СССР

Священник назвал кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре жертвой сатане

Протоиерей Гриценко: кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре — жертва сатане
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

Кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры, которое провел украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, является жертвой сатане. Об этом РИА Новости заявил заместитель главного священника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) протоиерей Петр Гриценко.

«Это своего рода такая жертва сатане. Посмотрите, вот мы в святая святых, там, где совершалось великое таинство Евхаристии, где жертва приносилась Богу, Господу нашего Иисуса Христа, да, бескровная жертва. Вот сегодня здесь просто вот мы пьем, едим, веселимся, чтобы показать, вот мы здесь все делаем, а нас Бог не наказывает», — высказался собеседник агентства.

Гриценко также сравнил тех, кто проводил шоу, с сыновьями Иуды, поскольку они, зная, где есть истина и правда, умышленно предали свою веру.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что съемки шоу в Киево-Печерской лавре на Украине являются вакханалией и вызывают шок.

15 декабря украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Он поделился кадрами у накрытого белой скатертью стола, где готовил разные блюда.

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