Талантливая ученая бросила аспирантуру и стала порномоделью

Живущая в США талантливая ученая бросила аспирантуру ради OnlyFans. Об этом пишет The Economic Times.

Зара Дар, ученая и блогер пакистанского происхождения, имеющая степени в области биоинженерии и компьютерных наук, решила с декабря 2024 года сосредоточиться не на научной карьере, а на создании собственного эротического и образовательного контента. Основной причиной такого решения она назвала стремление к финансовой независимости.

Дар получила признание благодаря своему образовательному каналу на YouTube, где она объясняла сложные научные концепции простым языком и рассказывала о нейросетях, алгоритмах градиентного спуска и теории вероятности. Заявление о намерении уйти из науки было неоднозначно встречено ее подписчиками.

Дар некоторое время совмещала аспирантуру с созданием образовательных роликов и работой порномоделью на OnlyFans. Совокупно она заработала более миллиона долларов. По ее словам, создание эротического контента позволило ей выплатить долги, купить машину, закрыть ипотеку родителей и начать инвестировать. Сейчас Дар готовится купить дом.

Ранее сообщалось, что девушка предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Она считает, что OnlyFans дает ей свободу заниматься своими увлечениями, проводить время на природе и путешествовать.