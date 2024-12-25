Борьбу с нехваткой энергии на Дальнем Востоке оценили в триллион рублей

«Ъ»: для покрытия энергодефицита Сибири и Дальнего Востока нужен триллион рублей

Для решения проблемы дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири к 2030 году необходимо найти порядка триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные «Системного оператора» (СО, диспетчер системы), подготовленные к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое намечено на 26 декабря, пишет «Коммерсантъ».

На Дальнем Востоке в следующем году будет не хватать 1,488 гигаватта мощности, а в 2026-м — 1,68 гигаватт. Закрывать его планируется в экстренном режиме с помощью отказа от питания основной электрической сети (ОЭС) Сибири и ускоренного ввода в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС). Однако в перспективе до ввода новых проектов потребуется закупка электроэнергии в Китае и размещение мобильных газовых турбин в Приморском и Хабаровском краях.

Всего на проекты, предлагаемые СО, необходимы инвестиции в размере 478 миллиардов рублей. В том числе 194,3 миллиарда потребует возведение новых СЭС и ветряных электростанций (ВЭС) Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Для юга-востока Сибири нехватка выглядит еще более значительной — 2,88 гигаватта к 2030 году. Чтобы не допустить такого провала, нужно реализовать проекты предварительной стоимостью 588 миллиарда рублей.

Правительство намерено увеличить производство электроэнергии с помощью механизма конкурентных отборов мощности новой генерации (КОМ НГ). Предполагается, что победивший в отборе инвестор окупит свои вложения за счет оптового рынка, который платит надбавку за мощность новых объектов. В то же время интересу компаний мешает угроза крупных штрафов, которые придется платить в случае непредвиденной задержки сроков начала эксплуатации электростанции.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что видит угрозу срывов конкурса на новое строительство. Потенциальные участники испытывают финансовые проблемы, а предлагаемые технические решения сложны, что в совокупности может привести не к прибыли, а к новым потерям.

Отдельной трудностью эксперт назвал ситуацию с газом. Разработанные меры предполагают, в том числе, использование газовых турбин, но будет ли в регионе достаточно топлива, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажа электроэнергии в Китай упадет на 70 процентов. Из-за износа генерирующих мощностей Россия не сможет выполнить имеющийся контракт на поставку. В сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что энергетике не хватает денег, а резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны.