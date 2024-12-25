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23:49, 25 декабря 2024Бывший СССР

Цель снижения возраста мобилизации на Украине раскрыли

Дубинский: Зеленский снизит возраст мобилизации ради укрепления своей власти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Целью снижения возраста мобилизации на Украине станет укрепление власти действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Цель призыва 18-летних, это не только фронт и свежие деньги от (госсекретаря США Энтони) Блинкена, это еще и сохранение власти через подпитку кровавой машины ТЦК новыми душами и новым, бОльшим страхом», — раскрыл Дубинский.

Он отметил, что Зеленский утратил экономические, социальные и патриотические инструменты контроля над населением, из-за чего ему остается уповать на тиранию и страх.

Ранее Дубинский рассказал, что любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию президентом страны Владимиром Зеленским своей лжи. По словам депутата, глава государства лгал о смысле войны.

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