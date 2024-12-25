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12:56, 25 декабря 2024Экономика

У японского автогиганта упали объемы производства

Reuters: мировое производство Toyota падает десятый месяц подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Японский автогигант Toyota констатировал падение мирового производства десятый месяц подряд, несмотря на то, что продажи растут уже второй месяц за счет устойчивого спроса в США и Канаде. Об этом сообщило Reuters.

Оказалось, что в ноябре автопроизводитель выпустил 869 230 автомобилей. Это на 6,2 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Производство Toyota в США упало на 11,8 процента, а в Японии — на 9,3 процента.

В период с января по ноябрь мировое производство Toyota было на 5,2 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и составило около 8,75 миллиона автомобилей, тогда как мировые продажи снизились на 1,2 процента.

В России в октябре наблюдался бум продаж новых машин Toyota. Эксперты объяснили его ростом ввоза этих автомобилей по параллельному импорту.

В апреле Toyota снизила мировые продажи автомобилей на 4,5 процента, до 835 788 единиц. Причиной такой динамики назвали резкое падение спроса в Китае и Японии на 27 и 14 процентов соответственно.

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