Беженец из Новотроицкого рассказал об убийстве ВСУ жителя села из-за автомобиля

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили мужчину из-за автомобиля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил житель села Новотроицкое Владимир.

Он рассказал, что украинские военные расправились с его коллегой, который работал на шахте. «Выпустили дрон, разбили... Его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали», — поделился собеседник агентства. По его словам, после этого солдаты забрали машину жертвы.

Ранее как минимум шесть беженцев погибли от удара беспилотника ВСУ в Часовом Яре. Они были атакованы, когда пытались выйти из города в сторону России.