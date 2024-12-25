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03:44, 25 декабря 2024Бывший СССР

Украинские солдаты убили мужчину из-за автомобиля

Беженец из Новотроицкого рассказал об убийстве ВСУ жителя села из-за автомобиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили мужчину из-за автомобиля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил житель села Новотроицкое Владимир.

Он рассказал, что украинские военные расправились с его коллегой, который работал на шахте. «Выпустили дрон, разбили... Его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали», — поделился собеседник агентства. По его словам, после этого солдаты забрали машину жертвы.

Ранее как минимум шесть беженцев погибли от удара беспилотника ВСУ в Часовом Яре. Они были атакованы, когда пытались выйти из города в сторону России.

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