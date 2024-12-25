Узнавшая о тайном жестком фетише мужа жена обеспокоилась судьбой своего брака

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет жене, которая узнала о тайном жестком фетише супруга и обеспокоилась судьбой своего брака. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, они с мужем не боятся экспериментов, но у мужа тайный фетиш, о котором он не рассказывает жене. «Я случайно узнала об этом года два или три назад, когда пользовалась его компьютером. Этот фетиш довольно экстремальный даже для фетиш-сообщества, но не предполагает никаких действий без согласия», — объяснила она, не уточнив, о каком именно фетише идет речь.

Женщина призналась, что теперь беспокоится из-за этой тайны. Она переживает, что муж реализует свои потребности с другими, а не с ней. Автор письма также спросила у секс-куча, не стоит ли ей попробовать тот же фетиш, что нравится ее мужу.

В ответ Юзвяк предложил ей рассказать мужу какой-то факт о себе, которого он не знает, но не уточнять, что она знает его тайну. По его словам, это создаст доверительную атмосферу, в которой мужчина, возможно, захочет поделиться своим секретом.

Секс-коуч также посоветовал предложить мужу попробовать эту сексуальную практику, но не упоминать о своем открытии в его компьютере и следить за реакцией. «Тогда ваш супруг сможет сказать: "Погоди, мне это тоже интересно!", и все покажется ему прекрасным совпадением. Однако если вы не хотите экспериментировать, а хотите просто предъявить ему это, я бы воздержался ради мира в семье», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены — фантазиях о ее сексе с другими. Юзвяк предположил, что использование измены жены в фантазиях — это часть восстановительного процесса психики мужчины.