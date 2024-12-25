Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:44, 25 декабря 2024Забота о себе

Узнавшая о тайном жестком фетише мужа жена обеспокоилась судьбой своего брака

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IFONNX Toys / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет жене, которая узнала о тайном жестком фетише супруга и обеспокоилась судьбой своего брака. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, они с мужем не боятся экспериментов, но у мужа тайный фетиш, о котором он не рассказывает жене. «Я случайно узнала об этом года два или три назад, когда пользовалась его компьютером. Этот фетиш довольно экстремальный даже для фетиш-сообщества, но не предполагает никаких действий без согласия», — объяснила она, не уточнив, о каком именно фетише идет речь.

Женщина призналась, что теперь беспокоится из-за этой тайны. Она переживает, что муж реализует свои потребности с другими, а не с ней. Автор письма также спросила у секс-куча, не стоит ли ей попробовать тот же фетиш, что нравится ее мужу.

Материалы по теме:
Плодитесь и размножайтесь Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Плодитесь и размножайтесьОн 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
16 июня 2018
Многолюбы Чем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
МноголюбыЧем полиамория отличается от полигамии и почему «открытых» пар становится больше
17 марта 2016

В ответ Юзвяк предложил ей рассказать мужу какой-то факт о себе, которого он не знает, но не уточнять, что она знает его тайну. По его словам, это создаст доверительную атмосферу, в которой мужчина, возможно, захочет поделиться своим секретом.

Секс-коуч также посоветовал предложить мужу попробовать эту сексуальную практику, но не упоминать о своем открытии в его компьютере и следить за реакцией. «Тогда ваш супруг сможет сказать: "Погоди, мне это тоже интересно!", и все покажется ему прекрасным совпадением. Однако если вы не хотите экспериментировать, а хотите просто предъявить ему это, я бы воздержался ради мира в семье», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены — фантазиях о ее сексе с другими. Юзвяк предположил, что использование измены жены в фантазиях — это часть восстановительного процесса психики мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна

      Доктор Мясников призвал россиян соблюдать одну связанную с алкоголем заповедь

      Талантливая ученая бросила аспирантуру и стала порномоделью

      Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки ВСУ на станцию

      В России вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех подростков и попал на видео

      В России заявили о росте поставок газа в Европу

      В Харькове прозвучали взрывы

      Узнавшая о тайном жестком фетише мужа жена обеспокоилась судьбой своего брака

      На Украине сообщили о массированной ракетной атаке

      Российский губернатор раскрыл последствия попытки атаки более 20 дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше