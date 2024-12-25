В Днепре заявили о возникших после взрывов серьезных проблемах

Мэр Филатов: в Днепре после взрывов возникли серьезные проблемы

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине после взрывов возникли серьезные проблемы. Об этом заявил мэр города Борис Филатов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Все работают. Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы», — написал он.

Чиновник не рассказал, что именно произошло в городе, но пообещал уточнить данную информацию позже.

25 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепре и других украинских городах.

Как рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, после удара по Днепру в больницы города поступило много бойцов Вооруженных сил Украины. Он также уточнил, что, помимо рядовых военных, в медучреждения привезли и командиров украинской армии.