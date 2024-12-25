«Страна.ua»: в Днепропетровске произошел новый взрыв

В Днепропетровске произошел новый взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Также сообщалось о полете ракеты в сторону города. О месте взрыва информации нет, власти пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее началась вторая волна ракетного удара России по Украине. Военные корреспонденты сообщили, что в российские крылатые ракеты Х-101 запущены в направлении Киева и западных городов страны.

До этого мощные взрывы произошли в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске. Также взрывы звучали в Ивано-Франковской области.

