В ДНР рассказали о бойцах ВСУ в подземельях Часова Яра

Гагин: ВСУ в Часовом Яре в ДНР собрали серьезную группировку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) к штурму в качестве города-крепости, там сосредоточилась серьезная группировка, в том числе в подземельях огнеупорного комбината. Об этом рассказал РИА Новости военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, во время штурма Артемовска украинские военные уже предполагали, что оставят его и готовили пути отступления.

«И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск», — объяснил он.

Как указал Гагин, этот фактор осложняет освобождение города, отметив, что сейчас ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. «Есть масса сложностей: это и подземные коммуникации и, опять же, наличие достаточно серьезной группировки и фортификационных сооружений», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что некоторые укрепления ВСУ на территории ДНР были разрушены в результате ударов армии России. Отмечается, что повреждения получили укрепления в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.