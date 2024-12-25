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05:38, 25 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о бойцах ВСУ в подземельях Часова Яра

Гагин: ВСУ в Часовом Яре в ДНР собрали серьезную группировку
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) к штурму в качестве города-крепости, там сосредоточилась серьезная группировка, в том числе в подземельях огнеупорного комбината. Об этом рассказал РИА Новости военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, во время штурма Артемовска украинские военные уже предполагали, что оставят его и готовили пути отступления.
«И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск», — объяснил он.

Как указал Гагин, этот фактор осложняет освобождение города, отметив, что сейчас ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. «Есть масса сложностей: это и подземные коммуникации и, опять же, наличие достаточно серьезной группировки и фортификационных сооружений», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что некоторые укрепления ВСУ на территории ДНР были разрушены в результате ударов армии России. Отмечается, что повреждения получили укрепления в районе населенных пунктов Новый Комар, Сонцовка, Часов Яр и Курахово.

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