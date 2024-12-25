В Госдуме оценили перспективы исламского банкинга в России

Депутат Аксаков: эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ будет продлен

Власти намерены продлить эксперимент по внедрению в России исламского банкинга. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в стране 1 сентября 2023 года. На первом этапе он затронул в общей сложности четыре региона — Дагестан, Чечню, Башкирию и Татарстан. Согласно действующему плану, он должен завершиться осенью следующего года. Однако на фоне заметного интереса граждан к подобному виду финансирования, отметил Аксаков, власти хотят продлить эксперимент. «Наверное, лет на пять», — резюмировал глава думского комитета.

Аксаков подчеркнул, что спрос на исламский банкинг в России увеличился не только среди мусульман. К подобной системе также проявляют интерес представители других конфессий. На этом фоне в Госдуме рассматривают вариант с изменением пилотного статуса эксперимента на постоянный. Кроме того, парламентарии обсуждают возможность расширения географии эксперимента. По мнению Аксакова, первыми на очереди должны стоять Чувашия и Ингушетия.

Заниматься исламским банкингом на первом этапе поручили специальным организациям партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их деятельность взялся Центробанк. Согласно основным положениям этой системы, подобные некредитные организации при совершении сделок не смогут получать процентное вознаграждение и отказывать клиентам в получении услуг по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Еще до начала эксперимента, в декабре 2022 года, Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам покупать и продавать акции различных компаний при соблюдении трех условий. Во-первых, деятельность фирм, с ценными бумагами которых планируется проводить сделки, должна быть дозволена шариатом. Во-вторых, подобные компании не должны быть причастны к игорному бизнесу, торговле алкогольной продукцией или свининой. В-третьих, они не должны прибегать к ростовщическим займам у традиционных банков.