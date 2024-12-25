Песков: передача Украине средств от активов России является поводом для суда

Передача Украине средств от замороженных российских активов является поводом для начала Моквой судебного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования», — ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Украина получила от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах активов РФ. Вашингтон осуществил первый транш в рамках одобренного американскими властями кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов.