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13:00, 25 декабря 2024Мир

В Кремле допустили начало суда из-за передачи Украине средств от активов России

Песков: передача Украине средств от активов России является поводом для суда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Передача Украине средств от замороженных российских активов является поводом для начала Моквой судебного разбирательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление вот этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования», — ответил журналистам представитель Кремля.

Ранее Украина получила от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах активов РФ. Вашингтон осуществил первый транш в рамках одобренного американскими властями кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

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