В ЛНР заявили об усилении контратак российских войск в районе Белогоровки

Марочко заявил об усилении контратак российских войск в районе Белогоровки в ЛНР

Российские военные усилили контратаки у Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за несколько последних суток военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России контратаковали передовые позиции Вооруженных формирований Украины (ВФУ). «Стоит отметить, что накаты наших бойцов при поддержке артиллерии, бронетехники и ВКС идут круглосуточно, в большей степени малыми маневренными группами», — добавил он.

Марочко отметил, что положение украинских войск у Белогоровки также осложняют неблагоприятные погодные условия, из-за чего у бойцов ВФУ начались проблемы со снабжением и использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно, что подразделения Армии России выбили украинских военных с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная. Кроме того, ВС России удалось перерезать трассу Двуречная-Купянск на одном из участков, что лишит ВСУ снабжения.