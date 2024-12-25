Захарова: недостаток внимания русским в Молдавии — это зашкаливающий цинизм

Недостаток внимания русскоязычным гражданам в Молдавии является зашкаливающим цинизмом со стороны действующего президента республики Майи Санду. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала слова главы Молдавии о том, что она недостаточно уделяла внимание русскоязычным гражданам республики в свой первый президентский срок с 2020 по 2024 года. «Это зашкаливающий цинизм и нечеловеческое враньё. Мы же видели и слышали подобные заявления не раз», — ответила Захарова.

Представитель МИД также вспомнила пример президента соседней Украины Владимира Зеленского. По ее словам, он также давал гарантии для русскоязычного населения перед избранием на этот пост в 2019 году.

19 декабря Майя Санду на итоговой пресс-конференции заявила, что власти Молдавии в период ее президенства недостаточно уделяли внимания русскоязычным гражданам. «Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке», — сообщила она. Санду также пообещала чаще ездить в Гагаузию, где большинство населения владеет русским языком.