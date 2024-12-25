В МИД рассказали о планах Молдавии захватить объект в Приднестровье

Захарова: Молдавия рассматривает возможность захвата ГРЭС в Приднестровье

Власти Молдавии всерьез рассматривают возможность силового захвата Молдавской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Приднестровье. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Режим [президента Молдавии Майи] Санду намерен использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса. Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок, рассматривают, и серьезно ведь рассматривают, вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье» — сказала она, отметив, что об этом также заявляла Служба внешней разведки (СВР) России.

По словам дипломата, при подобном сценарии российское миротворческое присутствие в регионе окажется под угрозой, а жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики окажутся в положении заложников.

Ранее в СВР заявили о намерении президента Молдавии провести силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. По данным ведомства, власти республики также намерены избавиться от российского миротворческого присутствия в регионе.