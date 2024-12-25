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11:07, 25 декабря 2024Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Полтавская администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В Полтавской области повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе», — сказано в публикации.

По его словам, специалисты работают над восстановлением энергоснабжения. Он также призвал жителей области не пренебрегать безопасностью.

25 декабря войска РФ нанесли массированный удар по объектам на украинской территории. Рано утром была объявлена воздушная тревога по всей стране. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы гремели в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

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