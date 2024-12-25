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15:50, 25 декабря 2024Экономика

В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

В администрации Новороссийска опровергли данные о мазуте в прибрежной зоне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пресс-служба администрации Новороссийска опровергла появившиеся в социальных сетях данные о том, что в прибрежной зоне в Новороссийске обнаружили мазут. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Управлением курортов ежедневно проводится мониторинг городских пляжей. В ходе утреннего мониторинга 25 декабря пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не обнаружено», — сказано в публикации.

Также в пресс-службе указали, что отделом экологии в ходе мониторинга прибрежной полосы загрязнения нефтепродуктами не выявлено. В Абрау-Дюрсо берег чистый, отметили в администрации. Там заключили, что сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало.

Ранее сообщалось, что следователи возбудят уголовное дело из-за неприятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря. Также поступало сообщение, что Роспотребнадзор выявил отклонение от норм в морской воде в Краснодарском крае.

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