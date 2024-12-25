В России из-за нового тренда стали закрываться студии маникюра

«Ъ»: в России в 2025 году ожидается массовое закрытие маникюрных салонов

Маникюрные салоны в России стали закрываться в связи с удорожанием процедур и трендом на голые ногти, и в 2025 году эта тенденция может продолжиться. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Среди клиенток сейчас высок спрос на натуральные ногти, отмечают мастера маникюра. Другой важной причиной они называют повышение цен — разовый визит сегодня обойдется посетительнице в среднем в 2,5 тысячи рублей, а рост цен за год составил 12 процентов.

Часть россиянок решила перейти на домашний уход, отмечают в студии «Прованс». Такой подход позволяет менять покрытие чаще, чем раз в 3-4 недели, пробовать разные оттенки лака и экономить.

Ключевой проблемой собеседницы издания назвали нехватку квалифицированных мастеров. Часть из них покинула страну в поисках более выгодных рынков, еще часть бросила работу из-за отсутствия финансовых проблем и необходимости уделять больше времени семье. К последним зачастую относятся жены военнослужащих, проживающие в регионах, отмечают участники рынка.

Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян бьюти-услуги. Первую строчку заняли визажисты, вторую — парикмахеры и стилисты по волосам. Замкнули топ-3 специалисты по маникюру. Весной 2023 года сообщалось, что средняя цена классического маникюра в РФ составила 750 рублей.