Российскому региону пообещали 50-градусные морозы на Новый год

Вильфанд: на Дальнем Востоке под Новый год ожидается мороз до минус 50 градусов

На Дальнем Востоке под Новый год ожидается мороз до минус 50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идет о Якутии, Магаданской области и Чукотке. К воскресенью, 29 декабря, в Якутии ожидается температура на 4-6 градусов ниже нормы, на Чукотке и в Магаданской области — на 8-10, в Хабаровском крае — на 4 градуса. В Амурской области и Хабаровском крае похолодает до минус 35 градусов, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке и Колыме они будут доходить до минус 50.

Похолодает также в Сибири. На юге Западной Сибири, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях в ближайшее время температуры также будут низкими — около минус 25-30 градусов. В Республике Алтай в среду и четверг, 25 и 26 декабря, ожидается мороз до минус 40-42 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о плюсовой температуре накануне Нового года, 31 декабря. Ожидается, что в этот день температура продержится на отметке от 0 до плюс 2 градусов тепла. Затем, 2 и 3 января, столичный регион ждет волна холода — температура опустится до 6-8 градусов мороза.