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12:07, 25 декабря 2024Экономика

Российскому региону пообещали 50-градусные морозы на Новый год

Вильфанд: на Дальнем Востоке под Новый год ожидается мороз до минус 50 градусов
Мария Черкасова

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

На Дальнем Востоке под Новый год ожидается мороз до минус 50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Речь идет о Якутии, Магаданской области и Чукотке. К воскресенью, 29 декабря, в Якутии ожидается температура на 4-6 градусов ниже нормы, на Чукотке и в Магаданской области — на 8-10, в Хабаровском крае — на 4 градуса. В Амурской области и Хабаровском крае похолодает до минус 35 градусов, в Якутии, Магаданской области, на Чукотке и Колыме они будут доходить до минус 50.

Похолодает также в Сибири. На юге Западной Сибири, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях в ближайшее время температуры также будут низкими — около минус 25-30 градусов. В Республике Алтай в среду и четверг, 25 и 26 декабря, ожидается мороз до минус 40-42 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о плюсовой температуре накануне Нового года, 31 декабря. Ожидается, что в этот день температура продержится на отметке от 0 до плюс 2 градусов тепла. Затем, 2 и 3 января, столичный регион ждет волна холода — температура опустится до 6-8 градусов мороза.

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