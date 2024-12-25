В сети появились последние две минуты полета упавшего в Казахстане лайнера

На видео попали последние две минуты полета Embraer 190AR, упавшего в Казахстане

Очевидцы засняли последние две минуты полета Embraer 190AR, упавшего недалеко от Актау в Казахстане. Кадры, появившиеся в сети, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что самолет пытается набрать высоту, однако затем начинает резко снижаться, после чего падает на землю.

Лайнер следовал из Баку в Грозный, однако из-за тумана в аэропорту назначения был перенаправлен в Махачкалу. Возможной причиной крушения называют столкновение со стаей птиц.

После падения, по предварительной версии, выжили больше 14 человек. Пострадавшие доставлены в местные больницы.