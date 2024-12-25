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08:30, 25 декабря 2024Мир

В Северной Корее изменили призывной возраст

RFA: Северная Корея повысила призывной возраст с 23 до 25 лет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Власти Северной Кореи повысили максимальный призывной возраст с 23 до 25 лет. Об этом сообщает радио RFA со ссылкой на источники.

«Жители Северной Кореи сообщили, что максимальный возраст для призыва в армию увеличился с 23 до 25 лет (...) В настоящее время мужчины с 18 лет обязаны отслужить 10 лет в армии, а женщины — 7 лет», — отмечается в публикации.

По словам авторов материала, новое правило не повлияет на обязательную военную службу для большинства граждан, но людям, освобожденным от службы по состоянию здоровья или из-за недостаточного роста, теперь будет «сложнее найти способ избежать призыва».

Ранее МИД России заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном вступил в силу 4 декабря. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, документ способствует построению справедливого многополярного мира.

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