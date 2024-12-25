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02:53, 25 декабря 2024Мир

В США напомнили о давнем интересе Трампа к Гренландии

NYP: Трамп хотел купить Гренландию еще в 2019 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хотел купить Гренландию еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. Об этом источник напомнил в интервью изданию New York Post (NYP).

«В последний год первого срока Трампа помощники в Белом доме более подробно рассматривали, как осуществить покупку, даже определив финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления», — рассказал он.

Отмечается, что одна из частей плана присоединения Гренландии состояла в необходимости убедить местное население в том, что это будет соответствовать их интересам. Особый упор планировалось делать на недостаток финансирования со стороны Дании и высокую зависимость гренландской экономики от субсидий Копенгагена.

Ранее сообщалось, что Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала. «Президент серьезен на сто процентов», — подтвердил один из собеседников NYP.

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