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15:50, 25 декабря 2024Бывший СССР

Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

Военный эксперт Дандыкин: в районе шахты «Покровское» будут тяжелые бои
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Приближаются тяжелые бои в районе шахты «Покровское» на донецком направлении, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что эта шахта — одна из основных по добыче коксующегося угля, а потому очень важна для Украины.

«Это одна их основных шахт, необходимых для металлургии, которая сегодня крайне важна для Украины. С потерей этой шахты возможности в металлургии будут сильно ограничены, поэтому за нее будут держаться до последнего, — сказал Дандыкин. — Российские военные осуществляют захват с юга, перерезают коммуникации на Днепропетровск. Думаю, все это продлится недолго».

Военный эксперт добавил, что село Покровское также является одним из важнейших укрепленных пунктов на донецкой дуге — контроль над ним во многом будет означать и окончательный контроль над ДНР.

«За шахту, в частности, будут идти жесткие бои. Вероятно, задействуют авиацию, будут применяться бомбы. Вокруг шахты горные выработки, пристройки, подземные коммуникации. Там же многоэтажные здания. Это очень непросто, ВСУ будут укрепляться как могут», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят оборонительные позиции в районе крупнейшей шахты Украины «Покровское». Отмечается, что одна часть личного состава ВСУ разместилась на административной территории шахты, а другая — в районе обогатительной фабрики.

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