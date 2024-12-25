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09:22, 25 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ стали готовить к обороне крупнейшую шахту «Покровское» в ДНР

ВСУ готовят оборонительные позиции в крупнейшей шахте «Покровское» в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят оборонительные позиции в районе крупнейшей шахты Украины «Покровское» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Источник агентства сообщает, что одна часть личного состава ВСУ разместилась на административной территории шахты, а другая — в районе обогатительной фабрики. В силовых структурах сделали вывод, что предприятие готовят к обороне.

Шахтоуправление «Покровское» ежегодно добывает несколько миллионов тонн коксующегося угля, необходимого для металлургической промышленности. Существенная часть добычи идет на экспорт в страны Европы, что делает предприятие экономически важным для Украины.

Ранее российские военные заняли село Новооленовка на юге от Покровска в ДНР. Кроме того, российские войска взяли село Украинка на юге от населенного пункта.

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