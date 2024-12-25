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09:07, 25 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по Славянской ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР

Лебедев: ВС России ударили по Славянской ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Местные жители говорят, что двери распахнулись при взрыве», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по ТЭС на подконтрольной Киеву территории в Краматорском районе ДНР утром 25 декабря. По его словам, рядом с населенным пунктом Николаевка произошла мощная детонация.

Ранее взрывы прогремели в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Сообщение о нескольких взрывах в области появилось в 8:27 25 декабря на фоне массированного удара ВС России.

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