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09:24, 25 декабря 2024Силовые структуры

Юноша взламывал аккаунты россиян на «Госуслугах» и продавал мошенникам

В Омске силовики задержали юношу за взлом аккаунтов россиян на «Госуслугах»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Омске сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, который взламывал аккаунты россиян на портале «Госуслуги» и затем продавал их мошенникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, 18-летний участник мошеннической схемы нашел криминальный заработок в одном из мессенджеров и приобрел на теневой площадке список номеров, ранее зарегистрированных на «Госуслугах». В дальнейшем он покупал сим-карты и восстанавливал доступ к аккаунтам при помощи данных из сети, а затем продавал их мошенникам. Те, в свою очередь, оформляли на владельцев учетных записей займы.

За проделанную работу юноша получал денежное вознаграждение в криптовалюте. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

Предварительно, задержанный может быть причастен к 50 фактам хищений денег со счетов россиян. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Владивостока получил доступ к «Госуслугам» и оформил 22 кредита на сумму 400 тысяч рублей.

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