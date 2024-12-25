Депутат Колесник заявил о преимуществе техники РФ над украинской в зоне СВО

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о преимуществе российской техники над украинской в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зимой. Также в разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал главные задачи Вооруженных сил (ВС) России.

«Отличия есть только в тактике действий. У нас есть определенные преимущества, потому что западная техника вязнет. Она грязи не переносит. Она только на автобанах там хорошо себя чувствует. Наши щелкают всю эту иностранную технику. Она ломается. Наша техника чинится. Для боевых условий важно, чтобы она была ремонтопригодная, чтобы ее моментально можно было ввести в строй. Зимой это дает особое преимущество», — сообщил Колесник.

Задача армии — наступать и побеждать Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по этому поводу. Дипломат отметил, что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

