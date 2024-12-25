Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 25 декабря 2024Россия

В России назвали главные задачи армии в зоне СВО зимой

Депутат Колесник заявил о преимуществе техники РФ над украинской в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил о преимуществе российской техники над украинской в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зимой. Также в разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал главные задачи Вооруженных сил (ВС) России.

«Отличия есть только в тактике действий. У нас есть определенные преимущества, потому что западная техника вязнет. Она грязи не переносит. Она только на автобанах там хорошо себя чувствует. Наши щелкают всю эту иностранную технику. Она ломается. Наша техника чинится. Для боевых условий важно, чтобы она была ремонтопригодная, чтобы ее моментально можно было ввести в строй. Зимой это дает особое преимущество», — сообщил Колесник.

Задача армии — наступать и побеждать

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что легкого урегулирования кризиса на Украине не будет. По его словам, Москва не испытывает иллюзий по этому поводу. Дипломат отметил, что всем неангажированным наблюдателям давно уже понятно, что разрешить кризис можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

      ЦСКА забросил СКА пять шайб за один период матча КХЛ

      Россиянина задержали за расклейку около военкоматов листовок с требованием к военным

      Российский военный получил срок за уклонение от службы

      ВМФ России получит первый боевой ледокол в 2025 году

      Артемий Лебедев назвал условие избавления России от телефонных мошенников

      Пассажир разбившегося в Казахстане самолета выжил благодаря стюардессе

      Умер режиссер Юрий Щербаков

      Названы опасные места для гирлянды в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше