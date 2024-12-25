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09:30, 25 декабря 2024Силовые структуры

Задержание планировавших теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье попало на видео

ФСБ показала задержание пытавшихся взорвать главу предприятия ОПК в Подмосковье
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания пытавшихся устроить теракт в Подмосковье против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающего для Минобороны. Запись опубликовало РИА Новости.

На первых кадрах несовершеннолетние наблюдают за автомобилем главы предприятия ОПК, затем демонстрируется момент установки самодельного взрывного устройства под его автомобиль. Далее силовики задерживают злоумышленников, и они дают показания.

Ранее стало известно, что в Московской области предотвратили теракт против одного из директоров предприятия ОПК. Теракт был задуман украинскими спецслужбами (СБУ). Неустановленные лица через мессенджер подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей для совершения преступления — за это они пообещали заплатить им не менее одного миллиона рублей.

Всего по делу о покушении на теракт проходят семь человек. Трое из них являются несовершеннолетними.

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