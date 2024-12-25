Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

Захарова: призыв США к американцам покинуть Белоруссию является провокацией

Призыв американских властей к гражданам США покинуть Белоруссию является провокацией. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это излюбленная тактика. Они используют ее, чтобы нагнетать напряженность, выступать с некими или завуалированными угрозами в преддверии важных в первую очередь электоральных процессов в тех странах, которые им, так сказать, не присягнули», — сказала российский дипломат.

Ранее Госдепартамент США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию, если они там находятся.