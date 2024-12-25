Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

Захарова: США активны на Ближнем Востоке и пренебрегают международным правом

Соединенные Штаты всегда были активны на Ближнем Востоке, поэтому президентство Дональда Трампа не поменяет ситуацию в регионе. Так планы будущего лидера США прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть проверочное слово — США в регионе крайне активны. Просто посмотрите, стало ли там лучше, экономически стабильнее? Нет», — сказала российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что при любой президентской администрации США одинаково пренебрежительно относились к международному праву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Трампа пока не было никаких импульсов по поводу контакта с российским коллегой Владимиром Путиным.