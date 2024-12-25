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17:33, 25 декабря 2024Мир

Захарова рассказала о контактах с будущим спецпосланником США по Украине

Захарова: контактов с будущим спецпосланником США по Украине Келлогом не было
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Контактов России и США о визите будущего спецпосланника Вашингтона по Украине Кита Келлога в Москву не было. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Четко однозначно, чтобы не было возможности интерпретировать — контактов не было», — сказала российский дипломат, подчеркнув, что соответствующие контакты в принципе будут иметь смысл только после официального назначения Келлога.

Ранее Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп желает устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом.

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