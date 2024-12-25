Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 25 декабря 2024Мир

Захарова рассказала о передаче Каллас антироссийской эстафеты

Захарова: Каллас подхватила антироссийскую эстафету у Борреля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «перехватила антироссийскую эстафету» у Жозепа Борреля и утверждает, что о мире на Украине еще рано говорить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Глава так называемой евродипломатии Кая Каллас подхватила антироссийскую эстафету у Борреля. Она убеждена в том, что о мирном урегулировании на Украине еще рано говорить (...) По ее мнению, мир на Украине — это плохая сделка», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва «уже давно поняла», что Запад намерен «вести войну до последнего украинца».

19 декабря Каллас заявила, что западные страны должны перестать предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирные переговоры. По ее словам, бессмысленно пытаться оказывать давление на украинского лидера с целью начать обсуждение мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

      Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

      Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

      Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше