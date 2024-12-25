Захарова рассказала о передаче Каллас антироссийской эстафеты

Захарова: Каллас подхватила антироссийскую эстафету у Борреля

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «перехватила антироссийскую эстафету» у Жозепа Борреля и утверждает, что о мире на Украине еще рано говорить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Глава так называемой евродипломатии Кая Каллас подхватила антироссийскую эстафету у Борреля. Она убеждена в том, что о мирном урегулировании на Украине еще рано говорить (...) По ее мнению, мир на Украине — это плохая сделка», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва «уже давно поняла», что Запад намерен «вести войну до последнего украинца».

19 декабря Каллас заявила, что западные страны должны перестать предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирные переговоры. По ее словам, бессмысленно пытаться оказывать давление на украинского лидера с целью начать обсуждение мира.