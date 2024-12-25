Захарова назвала угрозой Западу признание Киевом своей роли в терактах

Признавая свою роль в террористических атаках, украинские власти посылают Западу угрозу того, что может произойти, если в Киев перестанет поступать западная помощь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители украинских властей в публичном пространстве подчеркивают свою сопричастность к террористическим актам, чтобы демонстрировать европейцам свои возможности на этом треке. Ответ на этот вопрос как раз связан в том числе с Европейским союзом.

Она добавила, что представители киевского режима не хотят показывать образ просто верных ставленников во власти, а выдвигают требования и говорят, что «если им не дадут, они будут кусаться».Захарова заключила, что украинские власти отправляют европейским государствам «черную метку», говоря, что если те не будут отправлять Украине деньги, то Киев будет демонстрировать свои террористические возможности.

Ранее Захарова высказалась о количестве потраченных Западом денег на Украину. По ее словам, никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег Запад отправил Украине, так как это стало тайной, покрытой мраком.

