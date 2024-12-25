Запустившую фейерверк около банкомата россиянку задержали

В Новосибирске полицейские задержали девушку, запустившую фейерверк у банка

В Новосибирске полицейские задержали 21-летнюю жительницу, запустившую фейерверк напротив банка в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, россиянка находилась под влиянием телефонных мошенников, которые убедили ее поджечь пиротехнические изделия. В результате девушку доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Норильске силовики задержали женщину, которая подожгла банкомат и снимала происходящее на видео.