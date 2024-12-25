Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 25 декабря 2024Силовые структуры

Запустившую фейерверк около банкомата россиянку задержали

В Новосибирске полицейские задержали девушку, запустившую фейерверк у банка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Новосибирске полицейские задержали 21-летнюю жительницу, запустившую фейерверк напротив банка в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, россиянка находилась под влиянием телефонных мошенников, которые убедили ее поджечь пиротехнические изделия. В результате девушку доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Норильске силовики задержали женщину, которая подожгла банкомат и снимала происходящее на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

      Россиянам предсказали аномальный Новый год

      Россиянам перечислили способы купить новогодний подарок «по науке»

      Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

      Военный предрек начало тяжелых боев на одном направлении украинского конфликта

      В прибрежной зоне Новороссийска не обнаружили загрязнения нефтепродуктами

      Против российской пенсионерки возбудили дело за поджог упаковки с фейерверками в банке

      Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

      В МИД назвали одну причину необходимости проведения СВО

      Захарова сообщила об отправке российских дипломатов в Актау после авиакатастрофы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше