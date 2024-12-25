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18:58, 25 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский после попытки подкупить Фицо подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев

Зеленский подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с подкупом иностранцев после того, как стало известно о его попытке дать взятку премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Об этом сообщила Верховная Рада в своем Telegram-канале.

Как отметили представители украинского парламента, закон должен усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Отмечается, что он был принят как шаг на пути Украины к членству в Организации экономического сотрудничества и развития.

Отмечается, что в соответствии с принятым документом будут увеличены штрафы и введена спецконфискация за подкуп должностных лиц. Кроме того, суды смогут ограничивать нарушителям возможность участвовать в госзакупках и приватизации.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам премьера, он отверг предложение, назвав вступление Киева в НАТО нереальным.

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