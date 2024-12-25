Женщина попыталась свести мужа с проституткой сразу после свадьбы и попала под суд

В Китае женщина попыталась свести мужа с проституткой ради денег

В Китае недавно вышедшая замуж женщина попала под суд за попытку обмануть мужа. Об этом пишет South China Morning Post.

В начале года женщина по фамилии Сюн и ее бойфренд по фамилии Ли оказались в критической финансовой ситуации из-за долгов. Пытаясь придумать решение, они нашли в сети мужчин с фамилиями Чжоу и Сун, которые посоветовали им попытаться заработать на брачном мошенничестве.

Согласно их плану, Сюн предстояло найти жениха, который готов дать за невесту традиционный выкуп, составляющий около 100 тысяч юаней. Сразу после свадьбы следовало подстроить ситуацию, которая могла бы стать поводом для расторжения брака — например, свести нового мужа с проституткой. После этого можно было развестись и оставить деньги себе.

Сюн познакомилась в брачном агентстве с мужчиной по фамилии Бао и спустя несколько дней зарегистрировала брак. Бао заплатил Сюн 136 тысяч юаней в качестве выкупа и потратил 48 тысяч юаней на ювелирные украшения для нее.

Спустя неделю после свадьбы Сюн пригласила Бао на ужин с Ли, который представился ее двоюродным братом. Вскоре она ушла из ресторана, оставив Ли и Бао наедине. Ли попытался склонить Бао воспользоваться услугами проститутки. Тот заподозрил неладное и вызвал полицию.

Дело дошло до суда. Сюн, Ли, Чжоу и Суна приговорили к тюремному заключению за мошенничество. Им предстоит провести в тюрьме около трех лет и выплатить Бао по 20-30 тысяч юаней в качестве компенсации за его финансовые потери.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша арестовали мужчину, у которого было пять незаконных жен. Кроме того, он сделал предложение еще 49 женщинам.