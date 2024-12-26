Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:07, 26 декабря 2024Наука и техника

Apple объяснила удаление приложений СМИ из App Store

Apple объяснила удаление приложений СМИ из App Store требованиями законов РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американская компания Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store требованиями российского законодательства. Об этом говорится в ответе корпорации на соответствующий запрос организации «Репортеры без границ» (RSF).

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов», — говорится в ответе Apple.

Отмечается, что из магазина приложений исчезли около 100 VPN-сервисов. Также из App Store были удалены приложения СМИ, признанных в России нежелательными организациями, и несколько подкастов.

Ранее россиян, которые пользуются устройствами на базе операционной системы iOS, предупредили о двух уловках мошенников, связанных с мобильными приложениями банков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Россиянам указали на возможность заработать на 13-й зарплате

      Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы

      Один работодатель стал просить соискателей провести десять минут в морге

      В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины

      Карл III нарушил многолетнюю рождественскую традицию из-за рака

      В России спрогнозировали рост количества ЧС из-за изменения климата

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Трамп назвал плюсы включения Канады в состав США

      В России прокомментировали обвинения Лаврова в дезинформации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше