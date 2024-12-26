Apple объяснила удаление приложений СМИ из App Store требованиями законов РФ

Американская компания Apple объяснила удаление приложений СМИ и VPN-сервисов из App Store требованиями российского законодательства. Об этом говорится в ответе корпорации на соответствующий запрос организации «Репортеры без границ» (RSF).

«Невыполнение требований закона может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в этой стране. Правительство США поощряет компании поддерживать доступность коммуникационных услуг для российского населения, считая, что наличие этих услуг необходимо для поддержки демократических принципов», — говорится в ответе Apple.

Отмечается, что из магазина приложений исчезли около 100 VPN-сервисов. Также из App Store были удалены приложения СМИ, признанных в России нежелательными организациями, и несколько подкастов.

Ранее россиян, которые пользуются устройствами на базе операционной системы iOS, предупредили о двух уловках мошенников, связанных с мобильными приложениями банков.