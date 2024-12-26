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16:09, 26 декабря 2024Мир

Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

Página 12: полиция Аргентины пыталась заставить дипломатов РФ дуть в алкотестер
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: LarysaLitvin / Shutterstock / Fotodom

Аргентинская дорожная полиция остановила двух российских дипломатов и пыталась заставить их дуть в алкотестер. Об этом сообщает Página 12.

«Настоящий скандал устроила дорожная полиция города Буэнос-Айреса, пытаясь заставить двух российских дипломатов дуть в алкотестер, когда они управляли двумя автомобилями с дипломатическими номерами и не допустили никаких нарушений», — говорится в материале.

Посольство России сочло серьезным нарушением международного права действия аргентинских властей в отношении двух дипломатов. Согласно статье 31 Венской конвенции 1961 года, дипломаты пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции государства пребывания. Полиция не имела права останавливать машину с дипломатическими номерами.

Министерство иностранных дел Аргентины вмешалось «соответствующим образом» и объяснило, что дипломатов невозможно принудить что-то делать в обход международного правда. Было решено сопроводить их к российскому посольству на улице Родригеса Пенья.

Министерство безопасности Аргентины и МИД страны ограничились заявлением о том, что отдел дипломатической безопасности полиции «будет отвечать за действия и соблюдение Венской конвенции и законов, которые регулируют дипломатические отношения. Сотрудников посольства сопроводили, разбирательство продолжится по федеральным каналам».

Ранее посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что ситуация в отношениях Москвы и Буэнос-Айреса в настоящее время непростая. Дипломат признал, что ранее Аргентина могла делать множество вещей в России, однако сейчас ограничена из-за украинского конфликта.

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