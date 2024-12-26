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15:12, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Снимавшего место падения самолета в Казахстане блогера арестовали на 10 суток

Блогера Сарсенова, снимавшего место крушения Embraer 190, арестовали на 10 суток
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Кадр: Telegram-канал Baza

Блогера Азамата Сарсенова, который снимал место падения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане, арестовали на десять суток. Об этом пишет Baza.

Сообщается, что Сарсенова задержали за запуск дрона на месте крушения. По версии правоохранителей, он создавал препятствия для работы спасательных служб. Сам блогер заявил, что работал по просьбе СМИ: один из азербайджанских телеканалов выдал ему удостоверение своего представителя.

После этого блогера отпустили, но вскоре снова задержали. Причиной стало неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов. В результате Тупкараганский районный суд назначил ему десять суток ареста.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в городе Актау на западе Казахстана, по пути из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.

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