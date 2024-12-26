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23:26, 26 декабря 2024Мир

Борт Минобороны доставил из Сирии в Россию две семьи с детьми

Львова-Белова: в Россию из Сирии вернулись две семьи с детьми
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Борт Минобороны доставил из Сирии в Россию две семьи с детьми, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Рады, что все завершилось благополучно», — говорится в публикации. Она выразила благодарность МИД, посольству РФ в Сирии и Минобороны.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия готова оказать содействие тем россиянам, которые изъявят желание выехать из Сирии. В то же время он подчеркнул, что такие меры требуют договоренности с «местными людьми, которые контролируют вопросы безопасности».

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