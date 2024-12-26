Демократы признались в отвращении к Байдену из-за одного его решения

The Hill: помилование Байденом сына вызвало у демократов отвращение

Последние решения действующего президента США Джо Байдена на своем посту, включая помилование его сына Хантера, вызвало недовольство у сопартийцев американского лидера в Демократической партии. Об этом сообщает газета The Hill.

«Источники The Hill сообщили, что этот шаг вызвал у демократов "отвращение" и "полное" недовольство Байденом в целом», — пишет издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что помилование Байденом сына не нужно осуждать. «У политика всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека», — сказал российский лидер.