ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой

ФСБ опубликовала аудио с наставлениями жены агенту Украины, готовившему теракт

ФСБ опубликовала аудиозапись с наставлениями жены агенту спецслужб Украины, который был задержан за подготовку теракта в отношении российского военного. Запись публикует РИА Новости.

На записи слышно, как женщина инструктирует супруга, говоря, что «все нормально». Она объясняет: в пятницу некий человек свяжется сначала с ней, а потом с ним. После этого мужчине надо будет выйти и сделать «то, что положено». За это, по словам супруги, ему заплатят.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами. Всего по делу задержано четыре человека, одного из которых координировала жена. Женщина, как и ее муж, была завербована спецслужбами Украины.