Глава российского региона подарит сыну бойца СВО автомат и бронежилет

Глава Татарстана подарит сыну участника СВО игрушечные автомат и бронежилет

Глава Татарстана Рустам Минниханов подарит сыну участника специальной военной операции (СВО) игрушечные автомат и бронежилет. Такое обещание он дал в ходе разговора с мальчиком, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Минниханов пообщался с детьми во время новогоднего мероприятия. Один из них попросил у главы республики подарить ему игрушечные автомат, бронежилет и каску. «Чтобы я на каникулы к нему поехал», — объяснил свое желание проведать отца ребенок.

«Будет у тебя автомат и бронежилет», — пообещал глава региона.

26 декабря президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней девочкой из Подмосковья. Перед этим глава государства исполнил мечту школьницы побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.