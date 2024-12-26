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09:44, 26 декабря 2024Ценности

Холли Берри похвасталась фигурой в купальнике

Актриса Холли Берри похвасталась фигурой в слитном купальнике
Мария Винар

Фото: @halleberry

Американская актриса Холли Берри похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Женщины-кошки» поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике черного цвета, оформленном глубоким декольте. Кроме того, она примерила широкополую шляпу и распустила волосы.

«Не могу решить, хочу я быть озорной или милой в это Рождество, но хочу сказать одно — я отлично провожу время. Всем счастливого Рождества!» — подписала актриса пост, который набрал 209 тысяч лайков.

В сентябре Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности. Тогда знаменитость призналась, что принимает различные витамины и препараты, содержащие гормоны прогестерон, тестостерон и эстриол.

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