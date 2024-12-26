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16:48, 26 декабря 2024Наука и техника

Костюм Железного человека поможет парализованным ходить

Экзоскелет Железного человека позволит парализованным людям ходить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebin Choi / Reuters

Специалисты Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали экзоскелет, возвращающий парализованным людям возможность ходить. Об этом сообщает Reuters.

Инженеры Лаборатории экзоскелетов KAIST создали экзоскелет WalkON Suit F1, который имеет алюминиевые и титановые детали и весит 50 килограммов. Машина приводится в движение 12 электронными двигателями, которые имитируют движения суставов человека во время ходьбы. Один из его создателей Пак Чон Су рассказал, что его вдохновил костюм Железного человека из одноименной кинофраншизы.

Для обеспечения равновесия экзоскелет обращается к датчикам на подошвах и в верхней части тела, которые отслеживают 1000 сигналов в секунду и предугадывают предполагаемые движения пользователя. На передней части устройства расположены камеры-линзы, которые оценивают окружающую обстановку. В ходе тестов пациент с экзоскелетом мог развить скорость около 3 километров в час.

Костюм протестировал участник команды Ким Сын Хван, который сам страдает параличом нижних конечностей. Он смог эффективно передвигаться по лаборатории и даже подниматься по лестнице. По словам ученого, экзоскелет сконструирован таким образом, что может автоматически подойти к человеку в инвалидной коляске и помочь ему подняться на ноги.

В начале ноября авторы американского журнала Time назвали лучшие изобретения 2024 года. В их число вошли складывающийся втрое смартфона Huawei Mate XT, экзоскелет Arc'teryx and Skip MO/GO, вакцина R21/Matrix-M для борьбы с малярией.

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