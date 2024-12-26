Костюм Железного человека поможет парализованным ходить

Экзоскелет Железного человека позволит парализованным людям ходить

Специалисты Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали экзоскелет, возвращающий парализованным людям возможность ходить. Об этом сообщает Reuters.

Инженеры Лаборатории экзоскелетов KAIST создали экзоскелет WalkON Suit F1, который имеет алюминиевые и титановые детали и весит 50 килограммов. Машина приводится в движение 12 электронными двигателями, которые имитируют движения суставов человека во время ходьбы. Один из его создателей Пак Чон Су рассказал, что его вдохновил костюм Железного человека из одноименной кинофраншизы.

Для обеспечения равновесия экзоскелет обращается к датчикам на подошвах и в верхней части тела, которые отслеживают 1000 сигналов в секунду и предугадывают предполагаемые движения пользователя. На передней части устройства расположены камеры-линзы, которые оценивают окружающую обстановку. В ходе тестов пациент с экзоскелетом мог развить скорость около 3 километров в час.

Костюм протестировал участник команды Ким Сын Хван, который сам страдает параличом нижних конечностей. Он смог эффективно передвигаться по лаборатории и даже подниматься по лестнице. По словам ученого, экзоскелет сконструирован таким образом, что может автоматически подойти к человеку в инвалидной коляске и помочь ему подняться на ноги.

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