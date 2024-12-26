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14:13, 26 декабря 2024Экономика

В Госдуме объяснили падение выдачи кредитов в России

Депутат Госдумы Аксаков назвал временным падение выдачи кредитов в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Тенеденция к снижению выдачи кредитов в России является временной, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ситуацию с падением розничного кредитования депутат объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что ситуация с более стремительным, чем требовалось Банку России для борьбы с инфляцией, сокращением кредитования привела к тому, что в ноябре у 170 отечественных банков портфель кредитов гражданам уменьшился более чем на триллион рублей.

«Центробанк довольно серьезно поднял ключевую ставку, соответственно, кредитные организации подняли процент по кредитам. Во-вторых, Центробанк установил довольно жесткие макропруденциальные требования по кредитованию физических лиц, особенно закредитованных. Это повлияло на темпы роста кредитования», — объяснил Аксаков, подчеркнул, что падение кредитования является временным явлением на фоне высокого уровня ключевой ставки.

Могу сказать, что в целом это (снижение выдачи кредитов — прим. «Ленты.ру») позитивное явление, в том числе потому, что закредитованная часть сейчас не может активно кредитоваться, таким образом сдерживаются "аппетиты" в отношении новых кредитов, за которыми следует попадание в кредитную кабалу

Анатолий Аксаковглава комитета Госдумы по финансовому рынку

20 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что более существенное, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточение денежно-кредитных условий привело к тому, что уровень кредитов в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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