Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

Лавров: Верховная Рада — легитимный орган для ведения переговоров с Россией

Верховная Рада и ее спикер могут быть легитимными органами Украины для ведения переговоров с Россией. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ролике, опубликованном на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Он сослался на слова президента России Владимира Путина о том, что согласно Конституции Украины легитимными представителями власти являются парламент и его спикер. Также Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но только при условии, что они будут учитывать требования России.

Ранее Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Он заключил, что России нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения ее безопасности и законные интересы безопасности ее соседей.

