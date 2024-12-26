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11:21, 26 декабря 2024Бывший СССР

Лавров назвал одно условие договоренностей по Украине

Лавров: в договоренностях по Украине должна быть невозможность их нарушения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

В будущих договоренностях по урегулированию конфликта на Украине должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

«Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Лавров назвал условие для будущих договоренностей по Украине, которое позволило бы гарантировать их исполнение. По мнению главы МИД России, международно-правовые обязательства по соблюдению договоренностей позволят обеспечить интересы как России, так и соседних государств.

Ранее Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. По словам дипломата, пока слышны только разговоры о необходимости придумать перемирие.

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